Koninklijke onderscheiding voor Johan Butijn uit Ooltgensplaat

Op vrijdag 5 juni 2020 is Johan Butijn uit Ooltgensplaat benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de coronamaatregelen reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de Koninklijke onderscheiding op aangepaste wijze uit.

De heer Butijn maakt zich al jarenlang verdienstelijk door veel activiteiten op kerkelijk gebied. Inmiddels vervult hij 25 jaar de taak van organist bij de Gereformeerde Gemeente Ooltgensplaat. Sinds 1999 is hij voorzitter bij Jeugdvereniging Eben-Haëzer en is hij een positieve verbinder onder de jongeren. Ook is de heer Butijn, sinds de start in 2004, actief bij de vrijwillige kerkelijke thuishulp van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Daarnaast maakt hij sinds 1998 deel uit van het SGP-bestuur van de afdeling Ooltgensplaat, waar hij de veelomvattende taak van secretaris verricht.

Door de coronamaatregelen verliep de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding anders dan gebruikelijk. Na haar toespraak legde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de onderscheiding met de bijbehorende doos binnen handbereik voor de heer en mevrouw Butijn. Zijn vrouw speldde het versiersel daarna op.