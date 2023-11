Koninklijke onderscheiding voor John Stoel uit Stad aan 't Haringvliet

John Stoel, inwoner van Stad aan 't Haringvliet, heeft zaterdag 11 november 2023 een Koninklijke onderscheiding in Dordrecht ontvangen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn enorme inzet voor de Dordtse markt en zijn verdiensten voor de ondernemersorganisatie CVAH. Stoel kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht. De uitreiking vond ook daar plaats, in restaurant In de Vergulde Lampet.

Voorzitter van de afdeling Dordrecht bij de CVAH

John Stoel was van 1997 tot april 2023 voorzitter van de afdeling Dordrecht van de Koninklijke Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Naast zijn inzet voor de lokale afdeling zette hij zich in deze periode ook in voor de ondernemersorganisatie landelijk. Hij was onder andere hoofdbestuurder en penningmeester van de landelijke CVAH.

30 jaar spreekbuis en adviseur Dordtse Weekmarkt

De inwoner van Stad aan ’t Haringvliet stond bijna 30 jaar op de markt in Dordrecht. Daar was hij de spreekbuis voor de 120 ondernemers op de Dordtse weekmarkt. Ook was hij adviseur voor de gemeente Dordrecht. Vandaar dat de onderscheiding werd uitgereikt in Dordrecht.

Doorzetter en rots in de branding

De aanvragers van de onderscheiding noemen de oud-voorzitter van CVAH Dordrecht een rots in de branding voor de markt van Dordrecht. Hij heeft een positieve invloed op de politiek, is een doorzetter en iemand die verantwoordelijkheid neemt.

Markten in de regio

Daarnaast zette de marktondernemer in hart en nieren zich in voor de markten in de regio en ook daar adviseerde hij de gemeenten.

Erelid en drager van de gouden speld

Vanwege de enorme verdiensten voor de CVAH werd John Stoel in 2007 al benoemd tot erelid en drager van de gouden speld.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws