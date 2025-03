Koninklijke onderscheiding voor Kees Leijdens

Kees Leijdens uit Sommelsdijk heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde hem tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van gemeente Goeree-Overflakkee reikte de onderscheiding vrijdag 21 maart 2025 uit. Dat gebeurde tijdens het afscheidsfeest van Leijdens. Hij nam afscheid als pastoraal ouderling bij de Hervormde Gemeente Sommelsdijk.

De decorandus heeft zich op vele manieren verdienstelijk gemaakt en hiermee veel betekend voor de gemeenschap in Sommelsdijk. Dat deed hij onder andere door jarenlange betrokkenheid bij de Hervormde Gemeente Sommelsdijk, Vita Nova, woonzorgcomplexen De Stove en Nieuw Rijsenburgh en Klein Grond Bezit Sommelsdijk.

Ouderling

Leijdens was vanaf 2001 pastoraal ouderling. Veel gemeenteleden stond hij bij, ook in moeilijke tijden van rouw en ziekte. Trouw bezocht hij jarenlang de bewoners van De Stove en Nieuw Rijsenburgh. Daarnaast was hij ouderling tijdens de zondagse erediensten. Hij was niet alleen actief in Sommelsdijk, maar hielp ook in de Hervormde gemeente van Stad aan ‘t Haringvliet, Ouddorp en Stellendam.

Momenteel is Leijdens nog steeds actief als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Nieuw Rijsenburgh. Daar zet hij zich vanaf augustus 2021 iedere week in als vrijwilliger van de Bijbelkring.

Vita Nova

Samen met zijn vrouw heeft hij daarnaast 12 jaar lang, tot 2012, het verenigingsgebouw Vita Nova beheerd. Dat betekende dat er bijna dagelijks een beroep op hem en/of zijn vrouw werd gedaan. Altijd stond Leijdens klaar.

Klein Grond Bezit Sommelsdijk

Naast zijn betrokkenheid bij de kerk was de Sommelsdijker ook van 2011 tot 2013 Commissaris van Toezicht bij volkstuinvereniging Klein Grond Bezit Sommelsdijk. Aansluitend van 2013 tot 2024 was Leijdens hier algemeen bestuurslid.

Mensen die hem kennen omschrijven Leijdens als een betrokken, trouw en oprecht mens. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak haar waardering uit richting de decorandus en benadrukte het belang van vrijwilligers als Leijdens voor de samenleving. Ook bedankte en feliciteerde zij hem namens het gemeentebestuur.



Door Internetredactie Omroep Archipel