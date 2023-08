Koninklijke onderscheiding voor Lau Minheere uit Sommelsdijk

Tijdens de viering van het 60-jarig jubileum van Korfbalvereniging Good Luck in Middelharnis op zaterdag 26 augustus 2023, reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman een Koninklijke onderscheiding uit aan de 71-jarige Lau Minheere uit Sommelsdijk.

Vanaf 1969 is Lau Minheere nauw betrokken bij de korfbalvereniging. In al die jaren is en was de heer Minheere actief als wedstrijdsecretaris, scheidsrechter, opleidingsbegeleider, gastheer, jeugdtrainer, veldmeester, organisator kledingacties en schoolkorfbal, coördinator oud papier en clubblad, onderhoud sportcomplex, kantinecommissie en materiaalbeheer.

Destijds startten zijn activiteiten op de velden van Concordia, daarna naar de Heuvelweg en vervolgens naar het complex aan de Oostplaatseweg. Al die jaren was de heer Minheere betrokken en zette hij zich met veel enthousiasme en betrokkenheid in voor Good Luck.

Daarnaast was de decorandus van 2005 tot 2015 wedstrijdsecretaris en scheidsrechter bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. En was hij lid van de Districts Werkgroep Arbitrage van 2005 tot 2014. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij Jeu de Boules Bonne Chance, waar hij zorgt voor onderhoud van de banen, kantinediensten draait en toernooien organiseert. Tevens is de heer Minheere sinds 2014 betrokken bij de Roparun, als chauffeur en voor andere diverse bezigheden.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman complimenteerde Lau Minheere voor zijn jarenlange vrijwillige inzet, waarmee hij een voorbeeldfunctie vervult en van grote betekenis is voor de samenleving. De heer Minheere werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws