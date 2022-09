Koninklijke onderscheiding voor Maart Grinwis uit Ouddorp

Tijdens een bijeenkomst van zondagsschool ’t Mosterdzaadje in Ouddorp op vrijdagavond 16 september 2022 reikte locoburgemeester Daan Markwat een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Maart Grinwis. Hiermee werd de heer Grinwis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens een jaarvergadering in maart 1988 kwam de heer Grinwis in het bestuur bij zondagsschool 't Mosterdzaadje in Ouddorp. Vanaf 1993 vervulde hij de functie van penningmeester en maakte hij deel uit van de boekencommissie. Ook zette hij zich met veel enthousiasme en gedrevenheid in voor Woord en Daad Comité Goeree-Overflakkee. Gedurende 17 jaar vervulde hij diverse taken als vrijwilliger. De heer Grinwis organiseerde grote acties in Ouddorp, zoals rommelmarkten, oliebollenactie en krentenbroodactie en bloembollenmarkt. De financiële opbrengsten dragen bij aan het goede doel voor armoedebestrijding en voorzieningen in ontwikkelingslanden. Daarnaast brengen deze acties veel mensen met elkaar in contact, dus ook op sociaal maatschappelijk gebied heeft dit positieve uitwerking.

“Daarbij was uw jarenlange toewijding van grote betekenis. Mede namens het gemeentebestuur spreek ik dan ook mijn complimenten uit voor uw inzet en betrokkenheid” sprak locoburgemeester Daan Markwat bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding in verenigingsgebouw Eben Haëzer in Ouddorp.