Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Koopman uit Sommelsdijk

Zaterdag 28 oktober 2023 ontving mevrouw Ingrid Koopman-Oostendorp een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman speldde de onderscheiding op.

Mevrouw Koopman kreeg de onderscheiding tijdens haar afscheid als persoonlijk begeleider binnen Zuidwester. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar schoonmoeder en was zij vrijwilliger bij de Daltonschool.

Zuidwester

Naast haar functie als persoonlijk begeleider binnen Zuidwester was mevrouw Koopman ook vrijwillig aan het werk voor de Zuidwester. Haar tomeloze energie en enthousiasme werkt door op collega’s en cliënten. Volgens collega’s werkt ze op de dag van vandaag nog met evenveel enthousiasme als 50 jaar geleden. Als zorgprofessional begeleidde ze cliënten persoonlijk, maar ze verzorgde ook trainingen voor haar collega's. Daarnaast was ze coördinator van de vrijwilligers van Zuidwester.

Daltonschool

10 jaar lang was ze vrijwilliger van de Daltonschool in Middelharnis. Ze was hulpmoeder, voorleesouder, overblijfouder en organisator van activiteiten. En wat vooral ook belangrijk was: ze was een luisterend en geduldig oor voor kinderen en ouders die het moeilijk hadden op allerlei gebied.

Mantelzorger

Vanaf 2014 is mevrouw Koopman mantelzorger van haar schoonmoeder. Zij regelt en ondersteunt haar in elke vorm, zodat zij zelfstandig kan blijven wonen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman feliciteerde mevrouw Koopman mede namens het gemeentebestuur.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws