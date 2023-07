Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Van der Valk-Wielhouwer uit Middelharnis

Maandag 17 juli 2023 ontving mevrouw Van der Valk-Wielhouwer een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman speldde de onderscheiding namens Koning Willem-Alexander op.

Mevrouw Van der Valk kreeg de onderscheiding, omdat zij al vele jaren mantelzorger is voor haar echtgenoot.

Auto-ongeluk

Welgeteld 6 weken na hun trouwdag, veranderde hun toekomstperspectief drastisch. De heer Van der Valk raakte blijvend invalide door een ongeluk.

Mantelzorger

Vanaf het ongeluk is zijn vrouw mantelzorger. In al die jaren zijn er ontelbare ziekenhuisopnames en zware operaties geweest. De zorg die haar man nodig heeft, werd door de jaren heen steeds meer. Door de liefdevolle zorg van mevrouw Van der Valk kon haar echtgenoot thuis blijven wonen en was opname in een zorginstelling tot zeer recent niet noodzakelijk. Het echtpaar kreeg drie dochters en in 1983 namen ze ook een jongen van 12, gevlucht uit Vietnam, in hun gezin op.

Felicitatie namens de Koning

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukte in haar gesprek met het echtpaar het belang van mantelzorgers. Door de inzet van mevrouw Van der Valk kon haar man al die jaren thuis blijven wonen. Zij feliciteerde en bedankte mevrouw Van der Valk mede namens de Koning.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws