Koninklijke onderscheiding voor Pythia Maasdam-Lugtenburg uit Middelharnis

Tijdens de reünie en afscheidsbijeenkomst van Stichting Moedige Moeders Goeree-Overflakkee deelde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan Pythia Maasdam-Lugtenburg mee dat zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Pythia Maasdam was vanaf de oprichting op 28 september 2007 tot de afsluiting, begin dit jaar, voorzitter van de werkgroep en secretaris van het bestuur bij Stichting Moedige Moeders Goeree-Overflakkee. Precies zestien jaar na de oprichting was er een reünie en afscheidsbijeenkomst. Hier verraste de burgemeester mevrouw Maasdam met een Koninklijke onderscheiding.

Naast het behandelen van moeilijke onderwerpen en 24/7 bereikbaar zijn voor Moedige Moeders Goeree-Overflakkee, verrichtte mevrouw Maasdam ook andere taken voor de stichting. Zo organiseerde zij bijeenkomsten en weerbaarheidscursussen voor ouders van drugsverslaafden, zorgde zij voor secretariaat, gaf zij lezingen en voorlichting op scholen en braderieën en was zij betrokken bij contacten met de overheid. Ook is op verzoek van de stichting het rioolwateronderzoek uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het drugsgebruik op Goeree-Overflakkee. Hierna is SamenZien ontstaan, waarin betrokken lokale partijen integraal samenwerken om verslavingsproblematiek aan te pakken.

Kinderreis Zuid-Holland

Mevrouw Maasdam was naast haar inzet voor Moedige Moeders Goeree-Overflakkee ook van 1987 tot 1997 regionaal coördinator Kinderreis Zuid-Holland bij Europa Kinderhulp en Secours Populair Francais. Hiervoor regelde mevrouw Maasdam onder andere de vakantieopvang.

Bovendien vervulde zij de taak van pleegouder voor een Franse dochter, die vanaf 1987 tot 1993 de vakanties bij haar doorbracht. De Française maakt nu nog steeds deel uit van het gezin Maasdam.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman complimenteerde Pythia Maasdam voor haar waardevolle inzet: “U kun trots zijn op wat er door Moedige Moeders Goeree-Overflakkee is bereikt. De stichting heeft veel in beweging gezet en kunnen betekenen voor verslaafden en hun omgeving. Met uw inzet door de jaren heen bent u van zeer grote betekenis voor de samenleving en daarmee een voorbeeld voor velen.”



Door Internetredactie FlakkeeNieuws