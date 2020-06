Koninklijke onderscheiding voor Wim Polder uit Dirksland

Op vrijdag 12 juni 2020 is Wim Polder uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding op aangepaste wijze uit in het gemeentehuis.

De heer Polder is actief vrijwilliger bij diverse organisaties. Hij is 25 jaar bestuurslid bij gemengd koor Excelsior, waar hij functies vervult van secretaris, interim-voorzitter en penningmeester. Ook maakt hij al 40 jaar deel uit van het bestuur van de Dirkslandse IJsclub. En vanaf 2017 is hij actief betrokken bij de Kringloopwinkel van Woord en Daad in Middelharnis. Bovendien is de heer Polder sinds 1990 toegewijd mantelzorger voor zijn hoogbejaarde ouders en voor zijn buurvrouw.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak haar complimenten uit aan de heer Polder voor zijn jarenlange inzet. Zijn betrokkenheid en vrijwillige activiteiten zijn van grote betekenis voor onze lokale samenleving.