Koninklijke onderscheidingen voor brandweermannen uit Dirksland

Op vrijdagavond 14 september 2018 zijn de heren Kieviet, Koppenaal en Bechtum uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De drie brandweermannen van de blusgroep Dirksland kregen tijdens hun afscheid hun onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Bram Kieviet verlaat na 24 jaar de vrijwillige brandweer. Hij is in 1994 in dienst getreden en heeft de benodigde papieren gehaald. Bram begon als brandwacht en is inmiddels opgeklommen tot coördinerend bevelvoerder.

Peter Koppenaal heeft zich ook ruim 24 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer. Hij is begonnen als brandwacht en heeft zich opgewerkt tot brandwacht 1e klas, en later ook hoofdbrandwacht.

Kees Bechtum verlaat na 32 jaar de vrijwillige brandweer. Ook hij is begonnen als brandwacht, later brandwacht 1e klas en hoofdbrandwacht. Daarnaast was hij de laatste jaren 1e pompbediende en verantwoordelijk voor de voertuigen.

Door hun lange staat van dienst hebben zij veel kunnen betekenen voor de bevolking van Dirksland en ver daarbuiten als ze werden ingezet om assistentie elders in de regio te gaan verlenen.

Foto: Brandweermannen van links naar rechts : Kees Bechtum, Bram Kieviet, Peter Koppenaal