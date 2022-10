Koper gezocht voor Informatiecentrum Grevelingen

Staatsbosbeheer zet Informatiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam in de verkoop. Er wordt gezocht naar een enthousiaste koper met passende ideeën voor het creëren van een openbare ontmoetingsplek met een maatschappelijke, educatieve en recreatieve invulling. De vraagprijs is 400.000 euro; de verkoop verloopt via een aanbestedingsprocedure.

Het informatiecentrum

Het informatiecentrum met panoramisch uitzicht over het Grevelingenmeer en de Noordzee werd in 2015 geopend en in 2017 overgedragen aan Staatsbosbeheer doordat het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werd opgeheven. Eind 2021 sloot het de deuren, omdat het ondanks diverse initiatieven niet rendabel kon worden geëxploiteerd. Vervolgens heeft een zoektocht naar een herbestemming in de publieke sfeer geen resultaat opgeleverd. Voor de toekomst vindt Staatsbosbeheer het belangrijk dat het gebouw zijn openbare functie behoudt en het verhaal van de Zuidwestelijke Delta blijft uitdragen aan bezoekers, recreanten en toeristen. Jaarlijks trok het informatiecentrum 50.000 bezoekers.

Verkoopprocedure

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen hun interesse kenbaar maken via een aanbestedingsprocedure. nformatie over de aanbesteding, inschrijving, plan van aanpak en alle daarbij behorende documenten en voorwaarden vindt u op de pagina www.staatsbosbeheer.nl/infocentrumgrevelingen.