Korte Broekenweek bij School met de Bijbel

School met de Bijbel in Sommelsdijk heeft deze week Korte-Broekenweek. Leerlingen en leerkrachten zitten met blote benen in de klas, voor het goede doel.

KiKa Korte Broek is een jaarlijkse actie van Stichting Kinderen Kankervrij, bedacht in 2020 door de toen 11-jarige Pim, voor zijn toen nog zieke vriend Rein. Sindsdien dragen veel mensen in Nederland in december een korte broek, zelfs als het heel koud is, om aandacht te vragen en om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Een korte broek in de winter valt namelijk op, waardoor de drager laat zien kinderen met kanker niet in de kou te laten staan. Veel mensen koppelen er een crowdfundingactie aan vast.

"Dit schooljaar hebben we zelf te maken gekregen met een leerling die kanker heeft", vertelt directeur Corstiaan de Jong. "Dit heeft impact op dit gezin, haar groep en vervolgens op de hele school. Dat is de hoofdreden om aandacht te vragen."

De school heeft er een donatiepagina aan gekoppeld, bedoeld om Stichting Kinderen Kankervrij te steunen. Het doel was om minimaal €500 euro op te halen. De teller staat inmiddels zelfs al boven het doelbedrag.



Door Internetredactie Omroep Archipel