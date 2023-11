Korting voor eilandbewoners met persoonlijke Eilandpas

Net als de Rotterdampas en de Stadspas van Amsterdam heeft Goeree-Overflakkee nu ook een persoonlijke Eilandpas. Op het eiland is er altijd wel iets leuks te doen, of je nu van natuur, sport, dieren of cultuur houdt. Vanaf nu wordt een aantal van die activiteiten nóg leuker. In de week van 13 november 2023 ontvangen alle inwoners van Goeree-Overflakkee (zonder nee/nee sticker) de Eilandpas op hun deurmat. Met deze gratis pas krijg je minimaal 25% korting op allerlei leuke activiteiten op het eiland.

Om gebruik te kunnen maken van alle ‘eilanddeals’ hoef je maar één ding te doen: activeer je persoonlijke eilandpas via eilandpas.nl. Dit is heel makkelijk. Je vult je naam, je persoonlijke pasnummer, e-mailadres en woonplaats in. Vervolgens kun je online via eilandpas.nl tickets van tal van activiteiten kopen.

Altijd voordeel

Elke maand staan er nieuwe eilanddeals op eilandpas.nl. Denk aan voordelig zwemmen of naar het theater, een clinic blokarten met een 2e persoon gratis of met korting naar Zeehondenopvang A Seal. Er zit altijd wel iets leuks tussen. Van de meeste activiteiten is de voorraad beperkt, wees er dus snel bij. Wil je geen deals missen? Schrijf je dan via eilandpas.nl in voor de nieuwsbrief. Zo ontvang je de nieuwste deals als eerste.

Samenwerking

De Eilandpas is een initiatief van Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. Aan de Eilandpas doen veel organisaties op het eiland mee. Deze organisaties vinden het net als Eilandmarketing belangrijk dat juist ook inwoners kunnen genieten én profiteren van de vele faciliteiten die het eiland biedt.

Op de deurmat

De Eilandpas wordt bezorgd met de huis-aan-huis editie van Eilanden-Nieuws van dinsdag 14 november. Houd je brievenbus dan ook goed in de gaten. Heb je geen Eilandpas ontvangen? Of heb je een vraag over de Eilandpas? Stuur dan een e-mail naar pas@eilandmarketing.com.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws