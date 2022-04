Kortsluiting veroorzaakt flits aan de horizon op Goeree-Overflakkee

Op maandagavond 4 april 2022 is op het hoogspanningsstation in Middelharnis om 20:47 uur een transformator uitgevallen. Dit kwam door kortsluiting in een vermogensschakelaar. Verschillende mensen meldden op sociale media dat ze een flits hadden gezien aan de horizon. De kortsluiting in de vermogensschakelaar heeft die flits veroorzaakt.

Het hoogspanningsnet in Nederland is dubbel uitgevoerd. Dat betekent dat als er een onderdeel uitvalt of storing heeft, dit direct kan worden overgenomen door een reserveonderdeel. In het geval van de transformator die is uitgevallen is dit ook gebeurd. De reservetransformator op het station heeft direct de verbinding overgenomen. Dat gebeurt in zeer korte tijd, maar heeft heel kort een spanningsdip veroorzaakt, dit zie je thuis in het kort aan- en uitgaan van lampen en apparaten.

Een dergelijke spanningsdip heeft volgens een woordvoerder van TenneT geen gevolgen voor de lampen of elektrische apparatuur in huis, door de beveiliging op de installaties van TenneT. Huishoudens zijn ook niet rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten, maar op het laagspanningsnet, in dit geval bij Stedin.

Een kapotte vermogensschakelaar komt niet vaak voor. Deze onderdelen worden zeer regelmatig gecontroleerd in het reguliere onderhoud en vervangen voor het einde van de levensduur.