Kotters, kranen en treinen: modelbouwvereniging Flakkee

Modelbouwvereniging Flakkee organiseert eens in de twee jaar een grootschalige modelbouwshow. De meest recente editie vond plaats in 't Haegse Huus in Stellendam en trok veel bewonderende blikken van zowel kenners als liefhebbers.

Jan van den Bos, voorzitter van de vereniging uit Sommelsdijk, heeft een bijzondere passie: het nauwkeurig nabouwen van Goereese en Stellendamse kotters uit de eilandelijke vissersvloot. Zijn modellen, gebaseerd op originele tekeningen, ontstaan in een speciaal ingerichte werkplaats in een schuur. "Ik bezoek jaarlijks zo’n drie à vier beurzen, zoals de Visserijdagen in Breskens of Urk," vertelt Van den Bos. "Ik begon met modelbouw toen ik een jaar of 13, 14 was en ben al snel kotters gaan maken."

Voor de door hem georganiseerde modelbouwshow neemt hij vrijwel al zijn bouwwerken mee. Een flinke klus, maar volgens Van den Bos goed te doen: "Alles gaat in flightcases, en ik heb een grote bus."

Van treinen tot hijskranen

Zowel jong als oud keek vol bewondering naar de gedetailleerde miniaturen die op de show werden gepresenteerd. De makers, vaak zelf jarenlang gepassioneerd modelbouwer, deelden hun verhalen met het publiek.

Treinfanaat Leen de Vos toonde een speciale demobaan en vertelde enthousiast: "Er zitten onderdelen in deze treinset die nog uit mijn jeugd stammen, waaronder twee locomotieven."

Even verderop trok een gigantische hijskraan de aandacht, onderdeel van het schip Victoria Mathias, dat wereldwijd wordt ingezet voor de bouw van offshore windmolens. Modelbouwer Arie Penning heeft een bijzondere band met het schip: "Ik heb ooit een week op het origineel doorgebracht. Dit is de enige replica ter wereld, gebouwd op schaal 1:50."

In een andere zaal presenteerden leden van Modelbouwvereniging Flakkee hun gedetailleerde replica’s. Tussen de kotters vertelde een andere hobbyist trots over een project waaraan hij maar liefst vijf jaar werkte: een traditionele Schotse zigeunerwagen. "Je moet alles zelf maken, want er is niets te koop," lichtte hij toe.

De modelbouwshow in Stellendam biedt niet alleen een podium voor ervaren modelbouwers, maar inspireert ook nieuwe generaties om met deze hobby aan de slag te gaan.

Met indrukwekkende constructies en inspirerende verhalen blijft het evenement een vaste waarde voor modelbouwliefhebbers in Nederland.



Door Internetredactie Omroep Archipel