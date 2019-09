Vanaf oktober 2019 zal op vier plekken op Goeree-Overflakkee een cursus valpreventie van start gaan. In Dirksland, Ooltgensplaat, Middelharnis en Goedereede of Ouddorp kan de cursus Zicht op Evenwicht gevolgd worden. De cursus wordt gegeven om vallen tegen te gaan, de angst op vallen te verminderen en heeft als doel een actief sociaal leven.

Sociaal isolement

De kans op vallen neemt toe naarmate we ouder worden. Onderzoek wijst uit dat 35% van de zeventigplussers 1 keer per jaar valt. Dat zou op Goeree-Overflakkee neerkomen op 3.150 valpartijen per jaar. Als gevolg van een valpartij kunnen ouderen schaafwonden en botbreuken oplopen, maar ook angst krijgen om te vallen. Ouderen mijden als gevolg van die angst sociale activiteiten en komen op deze manier in een sociaal isolement terecht.

Minder valpartijen

Paulina.nu heeft de diverse zorgverleners op Goeree-Overflakkee, zoals huisartsen, fysio-en ergotherapeuten samengebracht en hebben de krachten gebundeld om ouderen weer onbezorgd actief te laten zijn. Het volgen van deze cursus zorgt voor minder botbreuken en zelfs 20% minder ziekenhuisopnamen na valpartijen.

Praktische tips

Naast praktische tips en adviezen die de interactieve bijeenkomsten bieden, wordt ook onder begeleiding spierkracht en conditie opgebouwd. Dit zorgt voor vermindering van de kans op vallen. De cursus wordt vanaf oktober op diverse plekken op het eiland gegeven. Er zijn verschillende startdata en er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de cursussen. Indien personen aan huis gebonden zijn en niet in staat zijn om naar de locatie te komen, is individueel thuis deelnemen ook mogelijk.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan via de huisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut. De deelnemers betalen een kleine vergoeding voor het cursusboek en de oefenmaterialen. De gemeente Goeree-Overflakkee steunt dit initiatief. Als mensen geen mogelijkheid hebben om naar de cursuslocatie te komen, dan kan er contact opgenomen worden met Paulina.nu.