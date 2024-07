Krachtige storm zorgt voor overlast en indrukwekkende beelden

Dinsdagavond 9 juli 2024 werd Goeree-Overflakkee getroffen door een kort maar krachtig noodweer. De storm, die rond 18:15 uur losbarstte, bracht hevige windstoten en stortbuien met zich mee. Hoewel de storm niet lang duurde, zorgde hij voor de nodige overlast en schade op het eiland.

De brandweer en gemeente moesten op verschillende plekken uitrukken om hulp te verlenen. Met name afgewaaide takken zorgden voor gevaarlijke situaties op de wegen en in woonwijken. In Middelharnis en Dirksland werden enkele straten tijdelijk afgesloten om de weg vrij te maken van de grote takken die door de harde wind waren neergekomen. In Ooltgensplaat was er een blikseminslag. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Ondanks de overlast leverde het noodweer ook mooie beelden op. De dreigende luchten zijn door verschillende inwoners vastgelegd.



Door Internetredactie Omroep Archipel