Krijgt Middelharnis de grootste Lidl van Nederland?

Supermarktketen Lidl is bezig met een uitbreiding in Middelharnis, die mogelijk resulteert in de grootste Lidl-vestiging van Nederland. De gemeente Goeree-Overflakkee gaf in 2023 groen licht voor de verplaatsing van de huidige winkel aan De Hofjes naar een nieuw te bouwen pand aan de overkant van de straat. Deze verhuizing gaat gepaard met een flinke uitbreiding van de winkel, die medio november 2024 geopend zal worden.

Door Danny Rijkels

Het nieuwe Lidl-filiaal zal een aanzienlijke vergroting ondergaan, met een toename van ruim 1.000 vierkante meter bruto winkelvloeroppervlak (bvo). De huidige winkelruimte van 1.181 m², die toegankelijk is voor klanten, zal worden uitgebreid naar maximaal 1.781 m². Dit betekent een flinke groei in de verkoopruimte, wat Middelharnis een van de grootste Lidl-winkels van het land oplevert. Het huidige pand van Lidl is bestemd voor Welkoop, die nu in een tijdelijk pand zit.

De uitbreiding van de supermarkt is vooral gericht op het vergroten van magazijnen, koelcellen en sociale ruimtes, wat bij discountsupermarkten als Lidl gebruikelijk is. Bij discountsupermarkten wordt meestal 35% van de totale ruimte gebruikt voor de winkel zelf en 65% voor magazijnen, koelcellen en andere nevenruimtes. Omdat discountsupermarkten meer opslagruimte nodig hebben dan gewone supermarkten, is het totale vloeroppervlak, exclusief technische ruimtes en overdekte laad- en losplaatsen, vergroot van 1.621 m² op de huidige locatie naar ongeveer 2.740 m² op de nieuwe locatie.

Bezwaar

Hoewel de komst van een grotere Lidl voor sommige bewoners als een positieve ontwikkeling wordt gezien, heeft het plan ook tot zorgen geleid. Een bewoner van de Molenweg probeerde via de Raad van State de uitbreiding tegen te houden vanwege de verwachte toename in verkeersdrukte. De rechter besloot echter in januari 2023 dat de Molenweg deze extra verkeersstroom aan kan, waardoor de weg vrij was voor de realisatie van de plannen.

Bouw en verwachtingen

De bouw van het nieuwe Lidl-filiaal is al in volle gang. Volgens een woordvoerder van Lidl is de staalconstructie recent afgerond en is men begonnen met de gevelbeplating. Of dit nieuwe filiaal daadwerkelijk de grootste Lidl van Nederland zal worden, blijft nog even afwachten. Momenteel is het grootste Lidl-filiaal te vinden in Amsterdam-Noord. De winkel met een winkeloppervlakte van ca. 1.800 vierkante meter is te vinden in het winkelcentrum Boven 't Y.

Meer informatie over het bestemmingsplan en de bouwplannen is te vinden op de website Planviewer.