Krijn Breen uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 5 juli 2019 is de heer Krijn Breen uit Goedereede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Goedereede kreeg zijn onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee. Krijn Breen verlaat na 26 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1992 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Naast brandweerman heeft Krijn zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor: Oranjevereniging Goedereede

Stichting Portdagen Goedereede

IJsclub Vooruit Goedereede

Buurtpreventie Goedereede

Supportersvereniging voetbalclub WFB

Bestuur en medezeggenschapsraad OBS Buten de Poorte Door zijn lange staat van dienst bij de brandweer, maar ook zijn vrijwillige werkzaamheden voor bovengenoemde instanties, heeft hij veel betekend voor de inwoners van Goedereede, en ook in de regio.

