Kunstenaar Ben Zegers opent expositie 'De mens, de maat' op CSG Prins Maurits

Tijdens een les in de mentorklas van mevrouw Van Dijken vertelde leerlinge Evi vol enthousiasme over haar oom Ben Zegers die als gerenommeerd kunstenaar actief is. Dit verhaal leidde tot een bijzondere samenwerking, Maurits Art ontwikkelde samen met Zegers een expositie én bijbehorend lesmateriaal rond het thema: 'De mens, de maat'.

Vrijdag 4 april 2025 heeft Evi samen met haar oom de expositie geopend. Tijdens de opening daagde Zegers de aanwezige leerlingen uit om goed te kijken naar vormen en verhoudingen. Aansluitend kregen de leerlingen een creatieve les waarin ze elkaars gezichten probeerden te vangen in klei. Dit leverde expressieve en verrassende resultaten op.

Ben Zegers (1962) 'verstoort de maat van de dingen'. Zijn beelden zijn in vorm en inhoud zo elastisch, dat ze onophoudelijk van identiteit veranderen. Zo spelen zij een voortdurend spel met de verwachtingen en de fysieke aanwezigheid van de kijker. De kunstenaar vestigde zich in 1988 in Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen wijdde in 1993 een solotentoonstelling aan de kunstenaar. Een jaar later ontving Zegers de Charlotte Köhlerprijs van het Prins Bernhard Fonds. Zijn kunstwerken zijn te zien op diverse publieke locaties in Rotterdam, zoals de Raamvertellingen in de Pendrechtse Melissantstraat, het monument Vaart Vrij! voor vakbondsman Edo Fimmen op Katendrecht en het monument voor het ontstaan van de stad Rotterdam aan de Binnenrotte, genaamd 'Iedereen is dood behalve wij'.

Prototypes van Zegers' werken zijn nu te bewonderen op de vide (tweede verdieping) van de CSG Prins Maurits. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de school voor meer informatie of een bezoek.

Door Internetredactie Omroep Archipel