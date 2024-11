Kunstenaar en oud-kunstdocent Jaap de Jonge opent zijn expositie Schepping

Kunstenaar en oud-kunstdocent Jaap de Jonge heeft in november 2024 in aanwezigheid van leerlingen zijn kunstexpositie Schepping geopend op de CSG Prins Maurits. Zijn werken bevinden zich tussen het figuratieve en abstracte, met naast verfijndheid een grove toets. Zowel technisch, maar ook inhoudelijk is de kunstenaar in zijn werk op zoek naar deze tegenstelling.

Vanuit de stilte en rust aan de waterkant met uitzicht op het riet naar onrust in de natuur met als voorbeeld de Watersnoodramp. Via de stille wateren van psalm 23 komen we bij de kruizen op Golgotha. Tot slot ook een portrettengalerij van dirigenten en componisten. Daarbij de belangrijke vraag: ‘Wie is onze Dirigent?'

Terug in de les gingen de leerlingen met de kunstenaar aan de slag met het creëren van een zelfportret.

Het werk is tot en met half januari 2025 te bezichtigen op de vide (tweede verdieping) van de school. Mocht u interesse hebben? Dan kunt u contact opnemen met de CSG Prins Maurits.



Door Internetredactie Omroep Archipel