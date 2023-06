Kustwachthelikopter ingezet voor medisch transport

Vrijdagavond 23 juni 2023 vond er een bijzondere operatie plaats in Dirksland. Vanwege de toestand van een patiënt in het ziekenhuis van Dirksland werd besloten om de kustwachthelikopter uit Zeeland (vliegveld Midden Zeeland) in te zetten om de patiënt over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Dit vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug en de drukte op de wegen.

Om de helikopter een geschikte landingsplaats te bieden, is speciaal voor dit soort gelegenheden een tijdelijke landingsplek gecreëerd bij de Mozartsingel. Deze tijdelijke landingsplaats is er gedurende de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel. De brandweer stond stand-by om indien nodig ondersteuning te bieden tijdens de landing en het opstijgen.

De inzet van de kustwachthelikopter bood een welkome oplossing om de patiënt snel en veilig naar Rotterdam te vervoeren, waar verdere medische zorg kon worden verleend.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws