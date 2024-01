Laagvliegende helikopters op Goeree-Overflakkee

Defensie wijst Goeree-Overflakkee en een groot deel van Zeeland aan als oefengebied voor laagvliegende helikopters. Dat is te zien op een landkaart in een notitie van het ministerie.

De notitie is 15 december 2023 bekend gemaakt. De VVD op Schouwen-Duiveland wil nu duidelijkheid over de plannen van Defensie. Ook omdat een groot deel van deze aangegeven locatie, ook boven Goeree-Overflakkee, Natura 2000-gebied is. Laag overvliegende helikopters kunnen stress veroorzaken bij de runderen, paarden en zeehonden in de gebieden. Ook vraagt de lokale VVD-fractie van Schouwen-Duiveland zich af of alle belanghebbenden wel op de hoogte zijn van de plannen en de mogelijke consequenties.

Defensie zoekt alternatieven in verband met de oorlog in Oekraïne. In totaal zijn 31 plekken aangewezen waar Defensie uitbreiding wil. Op dit moment kan nog in tien zones boven Nederland laag boven de grond gevlogen. Op die manier vliegen tijdens gevechtssituaties zorgt dat de helikopter niet zichtbaar is voor de vijand. Dit moet regelmatig geoefend worden. Tijdens de legeroefening Joint Falcon in het najaar van 2022 werd al extreem laag gevlogen, tot zo'n 30 meter boven de grond. Belanghebbenden kunnen reageren tot 12 februari op de notitie van Defensie.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws