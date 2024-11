Laatste fase werkzaamheden N215 ter hoogte van Nieuwe-Tonge ingegaan

Door toenemend verkeer, vooral in de spits, ontstaan onveilige verkeerssituaties op de N215 tussen de N57 en N59 op Goeree-Overflakkee. Vooral kinderen op weg naar school moeten dagelijks gevaarlijke kruispunten trotseren. De Dorpsraad van Nieuwe-Tonge heeft zich jarenlang voor meer veiligheid ingezet. Om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren neemt de Provincie Zuid-Holland, samen met gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta, een aantal maatregelen.

In 1999 is al aan de kant van Goedereede begonnen met de uitvoering van de eerste maatregelen. De afgelopen jaren werd de N215 in delen verder op de schop genomen. Donderdag 7 november 2024 is tijdens een werkbezoek door de bestuurders een startschot gegeven aan het laatste deel tussen Dirksland en Oude-Tonge, dat uitgevoerd wordt door Mourik Infra B.V. Heemraad Wiersma: "Door goede samenwerking met alle partijen is veel bereikt. Het meest in het oog springt de ongelijkvloersekruising van de N215 met de Oudelandsdijk. Met daarnaast iets verderop een fietstunnel bij de Molendijk. Dat wordt een mooie en veilige oplossing voor dit knelpunt, waar zeker ook de fietsers en vooral de scholieren veel profijt en fietsplezier van gaan beleven." Naast de aanleg van onder meer rotondes worden eveneens groot onderhoud werkzaamheden uitgevoerd in het kader van Duurzaam Veilig. De werkzaamheden duren t/m 2026.



Door Internetredactie Omroep Archipel