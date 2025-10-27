Laatste week om mantelzorgcompliment van 200 euro aan te vragen

Sinds 15 september 2025 kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee het mantelzorgcompliment aanvragen voor mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor familie, vrienden of buren. Tot nu toe hebben ruim 600 inwoners een aanvraag gedaan. Wie het compliment nog wil aanvragen, kan dit doen tot en met vrijdag 31 oktober 2025.

Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van € 200,-. De gemeente stort dit rechtstreeks op de rekening van de mantelzorger. De ontvanger kan zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. De gemeente hoopt dat het bedrag bij lokale ondernemers wordt uitgegeven.

Aanvragen kan via de website van de gemeente. Voor hulp bij de aanvraag kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente via e-mail: sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187, optie 1.

Door Internetredactie Omroep Archipel