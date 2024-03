Lancering Laten we Nuchter Blijven

Tijdens een bijeenkomst van OKO, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, in Het Diekhuus op donderdagmiddag 29 februari 2024, lanceerde wethouder Bruggeman van Welzijn de nieuwe bewustwordingscampagne 'Laten we nuchter blijven'. De campagne met bijbehorende website is speciaal voor Goeree-Overflakkee ontwikkeld en richt zich op ouders van jongeren in de gemeente.

Op de website vinden ouders informatie over alcoholgebruik bij jongeren en krijgen ze handvatten om hierover in gesprek te gaan. Ook worden jongeren zelf gevraagd om mee te denken over manieren om een kansrijke omgeving te creëren waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder alcohol, drugs en tabaksgebruik.



Door Internetredactie Omroep Archipel