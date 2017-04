Lancering magazine Trots op Flakkee in het water

Op vrijdag 21 april 2017 is de vierde editie van TOF magazine op ludieke wijze gelanceerd bij de Visafslag in Stellendam.

In restaurant De Zeemeeuw gaf Jaap Tanis (eigenaar van de GO-48 en hoofdrolspeler in één van de artikelen) de aanwezigen informatie over de visafslag door vol passie te vertellen over zijn belevenissen bij de haven en op zee. Vervolgens kreeg wethouder Arend-Jan van der Vlugt het woord om het magazine officieel te lanceren. Hij werd echter onderbroken door TOF voorzitter Alex van Kampen, die aangaf dat de doos met magazines in het water was gevallen. Gelukkig werden de magazines vervolgens letterlijk uit het water gevist, zodat het feest toch nog door kon gaan. Dit alles in aanwezigheid van sponsors, geïnterviewden en vrijwilligers, die zoals altijd de ludieke lancering weer konden waarderen.

Vierde editie

TOF magazine staat wederom vol met serieuze én luchtige verhalen over (de mensen van) ons eiland en is gratis af te halen bij diverse verspreidpunten. Het bestuur van Trots op Flakkee is ontzettend blij dat het weer is gelukt om een gratis magazine uit te brengen. Het bestuur: "Vooraf leek het onmogelijk om meerdere keren zo'n kwalitatief hoogwaardig magazine uit brengen zonder er advertenties in te plaatsen. En het dan ook nog gratis verspreiden... Maar het is ons weer gelukt! Uiteraard dankzij de financiële hulp van de vele toffe sponsors. Maar ook zeker dankzij de inzet van alle professionals die vrijwillig en belangeloos hun tijd en energie investeren in het schrijven van de artikelen, het maken van de foto's en de vormgeving van het magazine."

Inhoud

Het magazine zorgt weer voor vele uurtjes leesplezier voor de huishoudens op Goeree-Overflakkee en omstreken. En ‘omstreken' blijkt heel groot te zijn. Zo wordt TOF magazine regelmatig door inwoners opgestuurd naar familieleden (en oud-eilanders) in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. En dat is dan ook meteen een thema van deze editie: "TOF gaat over de grens!" In één van de artikelen lezen we uit welke landen mensen naar Goeree-Overflakkee zijn gekomen voor de liefde. Wat vinden zij van het eiland?

Op de voorpagina staan Henrik-Willem Hofs en Jelle Visser, die soms ver buiten de grenzen van ons land werken maar dagelijks in onze huiskamers op het televisiescherm verschijnen om te vertellen wat er in de wereld gebeurt. Ze spreken topmodellen die de hele wereld over reizen voor opdrachten én een topmuzikant die speelt in één van de beste orkesten ter wereld. En nog veel meer.. Kortom: deze TOF is grenzeloos!

Verspreidpunten

Het magazine is gratis af te halen bij diverse verspreidpunten, waaronder de bibliotheken op het eiland. Ook ontvangen alle sponsors magazines om uit te delen aan hun klanten. Een overzicht van de verspreidpunten en sponsors staat op www.trotsopflakkee.nl. Bovendien is TOF magazine te lezen bij kappers en in wachtruimtes van dokters en tandartsen op het eiland. Er zijn slechts 5000 exemplaren van TOF magazine 4 gedrukt. Dus zorg dat je er snel bij bent!