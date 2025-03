Landelijke aanmeldweek voor leerlingen van groep 8

Van de basisschool naar de brugklas: een belangrijke overgang voor een kind. Veel basisscholen geven al in groep 7 een voorlopig schooladvies aan de leerlingen. In groep 8 wordt de doorstroomtoets gemaakt. Deze doorstroomtoets meet wat een kind in acht jaar op de basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de doorstroomtoets geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij een kind past.

Inmiddels hebben alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets gemaakt. Uiterlijk 15 maart 2025 krijgen de basisscholen de uitslagen van deze toets. Vervolgens ontvangen de betreffende ouders voor 24 maart het definitieve schooladvies. Voor veel leerlingen is het nog een spannende periode.

Voor alle groep 8 leerlingen in het hele land geldt er één centrale aanmeldperiode. Deze loopt van 25 maart tot en met 31 maart 2025. In de aanmeldweek kunnen ouders hun kind aanmelden bij de door hen gekozen middelbare school.

Op Goeree-Overflakkee bieden de RGO en de CSG Prins Maurits beiden het voortgezet onderwijs aan. Aanmelden voor de brugklas kan via de websites van de scholen.

De CSG Prins Maurits en de PM Beroepscampus organiseren op maandagavond 24 en dinsdagavond 25 maart 2025 15-minutengesprekken voor ouders/verzorgers die nog vragen hebben over de verschillende niveaus en zorg & ondersteuning. U kunt zich hiervoor aanmelden via web.csgpm.nl/contact.

Ouders die nog vragen hebben over de RGO, kunnen contact opnemen met de brugklascoördinatoren:

RGO Beroepscampus: mevrouw. C. Cornelissen, corc@rgomiddelharnis.nl of 0187-485444

RGO College: mevrouw. C. Derksen, derc@rgomiddelharnis.nl of 0187-482777

Ook biedt de RGO nog de mogelijkheid voor individuele gesprekken en rondleidingen op de scholen.



