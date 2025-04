Landelijke finale Skills Talents voor twee teams van RGO Beroepscampus

Elk jaar nemen leerlingen van RGO Beroepscampus deel aan de vmbo-Skills Talents vakwedstrijden. Tijdens deze teamvakwedstijden kunnen vmbo-leerlingen laten zien wat zij in hun mars hebben. Begin van dit schooljaar vonden de voorrondes plaats. In januari volgden de kwalificatiewedstijden. Twee RGO-teams wisten zich te kwalificeren voor de landelijke finale; Ava Rijsdijk en Dave Crezee waren de beste binnen profiel Dienstverlening & Producten (D&P), Devin Grootenboer en Wiek Bijl wonnen bij het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE).

Op donderdag 20 maart 2025 was het eindelijk zover: de twee teams reisden samen met hun begeleiders naar de RAI in Amsterdam voor de Skills Talents Finals. Gedurende vijf uur werkten alle vakrichtingen hard aan hun opdrachten.

Ava en Dave kregen de opdracht om de organisatie van een groot evenement te ondersteunen. Dit hield in dat zij een ontvangstschema opstelden, hapjes bereidden, een trofee ontwierpen in het 3D-tekenprogramma SketchUp en een stopmotionfilmpje maakten. Tot slot moesten zij een prototype van een lichtbak creëren. Een veelzijdige opdracht, die perfect aansluit bij het profiel D&P. Na een spannende wachttijd werd de uitslag bekendgemaakt: Ava en Dave behaalden een prachtige zesde plaats. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat zij de enige derdejaarsleerlingen waren in deze competitie.

Devin en Wiek kregen bij profiel PIE de uitdaging om een stuk waterleiding aan te leggen met moderne perskoppelingen. Daarnaast maakten zij een elektrische bediening van een waterpomp, compleet met indicatielamp en noodstop. Knap stukje techniek dus. De mannen hebben hiermee een mooie achtste plek behaald.

Directeur RGO Beroepscampus Caroline van der Woude is trots op de leerlingen: 'Om mee te doen aan dit soort wedstrijden is lef en doorzettingsvermogen nodig. Ook de begeleiders mogen daarbij niet vergeten worden, want in de voorbereidingen spelen zij ook een grote rol. De resultaten laten zien wat we eigenlijk al wisten: dat we heel goede vakmensen opleiden.'

