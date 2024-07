Langetermijnvisie voor maritieme cluster komt eraan

Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee gaat na het zomerreces aan de slag met het opstellen van een langetermijnvisie voor het maritieme cluster in Stellendam. Dat staat te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

In het coalitieprogramma 2022-2026 "Samen keuzes maken" wordt benadrukt dat de visserijsector in Nederland voor grote uitdagingen staat om de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. De gemeente moet hieraan meewerken en tegelijkertijd opkomen voor het behoud van het maritieme cluster in Stellendam, bestaande uit de visserij, scheepswerven en aanverwante bedrijven. In april 2024 brachten de gemeenteraad en het college van B&W een werkbezoek aan ondermeer het Scheepvaart en Transport College en de Visafslag in Stellendam.

Er is nog geen specifiek beleid voor het maritieme cluster op Goeree-Overflakkee, terwijl de visserij een belangrijke drager is van de lokale en regionale economie. Om een innovatieve, duurzame maritieme cluster in Stellendam te creëren, is het volgens het college van B&W belangrijk om een langetermijnvisie te ontwikkelen, inclusief een actieplan en uitvoeringsagenda. Dit plan moet rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en met de verzanding van de haven als bedreiging. Een visie kan ook de sociaal-maatschappelijke cohesie versterken en de culturele identiteit van de visserijgemeenschappen, waaronder Stellendam.

De visserij heeft een lange historie op Goeree-Overflakkee en blijft een belangrijke economische pijler met veel innovatiekracht. Daarnaast is de sector een essentieel onderdeel van de lokale identiteit voor het eiland en moet het letterlijk en figuurlijk te beleven zijn voor bewoners, toeristen en recreanten. Het is een cultuurfactor die niet verloren mag gaan en letterlijk en figuurlijk 'beleefbaar' moet zijn voor de lokale bevolking, toeristen en recreanten, aldus het college.

Bij de visie hoort ook een actieplan en uitvoeringsagenda. Het college hoopt in het eerste kwartaal van 2025 een visie gereed te hebben voor vaststelling door de gemeenteraad.



Door Internetredactie Omroep Archipel