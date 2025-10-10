Langeweg Middelharnis/Sommelsdijk opnieuw gesloten

Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 24 oktober 2025 is de Langeweg in Middelharnis/Sommelsdijk afgesloten voor verkeer tussen de kruising met de Oost-Krakeelstraat en de kruising met het Gedempt Kanaal. De weg is dagelijks afgesloten van 07:00 tot 16:00 uur. Buiten deze tijden blijft de Langeweg open voor verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor werkzaamheden.

Verkeersdeelnemers worden verzocht rekening te houden met de tijdelijke afsluiting en de aangegeven omleidingen te volgen.

Door Internetredactie Omroep Archipel