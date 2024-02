Lasergametoernooi brengt jongeren samen in Ouddorp

Op dinsdagavond 20 februari 2024 namen ongeveer 50 jongeren tussen 12 en 16 jaar deel aan een lasergametoernooi in de Dorpstienden in Ouddorp. Het evenement, georganiseerd door het jongerenwerk van Stichting Zijn in samenwerking met Sport-GO, OKO en Dorpsraad Ouddorp, bood niet alleen plezier en spanning, maar had ook als doel om jongeren met elkaar in contact te brengen en ze bekend te maken met het jongerenwerk.

Het jongerenwerk van Stichting Zijn organiseert activiteiten door het hele eiland om jongeren niet alleen te vermaken, maar ook om hen bewust te maken van de beschikbare ondersteuning. Dit evenement streefde ernaar om jongeren niet alleen een leuke tijd te bezorgen, maar ook om hen te laten weten dat er jongerenwerkers zijn die naar hen luisteren en meedenken wanneer dat nodig is.



Door Internetredactie Omroep Archipel