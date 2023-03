Lavita Marengo uit Middelharnis in finale Miss Curve Nederland

In Nederland wordt sinds een paar jaar de Miss Curve Nederland verkiezing gehouden. Een missverkiezing voor vrouwen met een maatje meer. De 19-jarige Lavita Marengo uit Middelharnis heeft een maatje meer en wil andere vrouwen meegeven dat vrouwen mooi zijn zoals ze zijn. Daarom heeft ze zich opgegeven voor Miss Curve Nederland 2023. En met succes, ze staat 13 mei 2023 in de finale van de competitie.

Stichting MIND

Lavita zet zich met de mede-finalisten in voor Stichting MIND. Deze stichting wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die te maken hebben met psychische klachten ondersteunen. Ze strijden voor een samenleving die investeert in psychische gezondheid en er alles aan doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. De deelnemers van de competitie verkopen lippenbalsem, de opbrengst gaat naar Stichting MIND. De lippenbalsem is rechtstreeks te bestellen bij Lavita via Facebook of Instagram.

Stemmen

Nederland kan nu haar stem uitbrengen op de deelnemers. Kijk voor meer informatie op https://misscurvenederland.nl/finalisten-2023/.