LED-verlichting voor voetbalvelden Goeree-Overflakkee

De veldverlichting van negen voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee wordt vervangen door duurzame LED-verlichting. Firefly Projects BV gaat aan de slag om de lichtmasten bij alle velden aan te passen.

De overeenkomst werd donderdag 30 september 2021 ondertekend door wethouder Berend Jan Bruggeman (Sport) en directeur Frank Visser van Firefly. Dat gebeurde bij RKVV FIOS in Achthuizen, één van de verenigingen waar de verlichting wordt vervangen.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de kwaliteitsimpuls van de voetbalaccommodaties. Eerder maakte de gemeenteraad 6,6 miljoen euro vrij om onder andere de kleedkamers en velden van alle complexen tiptop in orde te maken. Voetbalverenigingen dragen zelf ook hun steentje bij om dit te realiseren. De bedoeling is uiteindelijk dat de voetbalverenigingen zelf meer de touwtjes in handen krijgen rond de zorg voor én het onderhoud aan hun velden en gebouwen. Nu zijn de afspraken rond huur en onderhoud met elke vereniging nog anders.

Duurzaam

Voor RKVV FIOS kan de nieuwe veldverlichting niet snel genoeg worden aangelegd. De huidige veldverlichting is al vele tientallen jaren oud, met in de blauwe masten aan weerskanten uitsteeksels waarop mensen vroeger naar boven klommen om een lamp te vervangen. “De oude verlichting is toe aan vervanging. Het hapert, wat lampen zijn kapot”, aldus voorzitter Ron Broeders. “De dagen worden korter, het wordt sneller donker. We hebben nieuwe verlichting nodig om ook ’s avonds probleemloos een wedstrijd te kunnen spelen.” De nieuwe verlichting voldoet aan de kwaliteitsnormen van de KNVB en is te bedienen met een smartphone en een app.

De vervanging van de LED-verlichting gebeurt volledig op kosten van de gemeente. De gemeente vindt het allereerst belangrijk om sporten zo makkelijk mogelijk te maken. Sporten hoort bij een gezonde leefstijl. Daarnaast is de nieuwe verlichting een duidelijke kwaliteitsverbetering. “En het is tegelijkertijd een belangrijke verduurzamingsslag”, zo legt wethouder Bruggeman uit. “We zijn overtuigd dat de verenigingen hierdoor fors kunnen besparen op hun energiekosten.”

De verwachting is dat rond maart 2022 de veldverlichting is vernieuwd bij de verschillende clubs. Naast FIOS gaat het om OFB, Flakkee, DBGC, VV Stellendam, NTVV, De Jonge Spartaan, WFB en DVV’09. Per locatie verschillen de werkzaamheden. Soms gaat het enkel om het vervangen van de armaturen. Op andere locaties worden ook de bestaande masten, bekabeling en voeding vervangen. Ook bij andere voetbalverenigingen zijn er in een later stadium nog vervangingswerkzaamheden aan de verlichting gepland. Om uitvoeringstechnische reden kan dat niet nu, aldus de gemeente.