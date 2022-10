Leegstaande boerderij Den Bommel volledig afgebrand

In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 oktober 2022 is de brandweer met meerdere eenheden uitgerukt naar de Hogeweg bij Den Bommel. Een leegstaande boerderij stond in lichterlaaie. De eerste melding hierover kwam omstreeks 04:20 uur binnen bij de meldkamer.

Van de brandweer zijn onder andere drie tankautospuiten, een hoogwerker, een waterwagen en grootwatertransport ingezet. Het pand was niet meer te redden. De brandweer heeft het pand gecontroleerd uit laten branden.