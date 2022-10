Leen Breeman uit Den Bommel ontvangt een Koninklijke onderscheiding

Vrijdagmiddag 21 oktober 2022 ontving Leen Breeman uit Den Bommel een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman speldde de onderscheiding namens Koning Willem-Alexander op.

Leen Breeman kreeg de onderscheiding, omdat hij al jarenlang mantelzorger is voor zijn vrouw en dochter. In 1994 werd bij zijn toen tweejarige dochter Samantha een Yolk-Tumor ontdekt. Met zijn vrouw Patricia zorgde Leen dag in dag uit voor Samantha. In 2004 werd Samantha gelukkig volledig genezen verklaard.

Hersentumor

In 2006 kreeg Leens vrouw de diagnose hersentumor. Ze werd twee keer geopereerd, en 30 keer bestraald. Hierdoor veranderde zij van een onafhankelijke, sterke vrouw in een zeer afhankelijke vrouw met een ernstig aangetast kortetermijngeheugen. Sinds die tijd neemt Leen zeven dagen per week de zorg voor zijn vrouw op zich. Dat was enerzijds om zelf de controle te houden – geen enkele verzorger weet immers beter waaraan zijn vrouw behoefte aan heeft dan hij - maar ook omdat hij het doodnormaal vindt om zich weg te cijferen voor zijn Patricia. Dit alles deed en doet Leen naast zijn drukke baan als opzichter bij de buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukte het belang van de mantelzorgers.

Door de inzet van Leen kan zijn Patricia thuis blijven wonen. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman beschreef Leen bij de uitreiking als een fijn mens, met het hart op de goede plek. De warmte van de mensen die deze middag bij de ceremonie waren, laat hem hopelijk ook zien dat hij er niet altijd alleen voor staat.