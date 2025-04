Leerlingen doen verkeersexamen: "Zwemmen leer je ook niet uit een boekje"

Op woensdag 2 april 2025 namen leerlingen van groep 7 en 8 van drie samenwerkende basisscholen in Stellendam deel aan het verkeersexamen. Tijdens een route van vier kilometer door het dorp werden zij op negen punten beoordeeld op hun verkeersvaardigheden.

Door Ron Broekhart

Voorafgaand aan het examen kregen de controleurs de laatste instructies van verkeersleerkracht Ronald Wittenberg van SCHOOL op SEEF. "Een leerling mag in principe maximaal vijf strafpunten hebben, maar let op: dat betekent niet per se vijf fouten," legt hij uit.

Verkeerslessen vast onderdeel op scholen

Wethouder Henk van Putten gaf het startsein voor de eerste fietsers en benadrukte het belang van verkeerslessen. "Samen met de verkeersdocent van SCHOOL op SEEF stimuleren we verkeerseducatie en zorgen we ervoor dat verkeersexamens kunnen worden afgenomen," vertelt hij. Hij voegt eraan toe dat verkeersexamens niet verplicht zijn op basisscholen, maar dat de gemeente blij is dat scholen eraan meewerken. "Verkeerslessen maken sowieso deel uit van het vaste lesprogramma."

"Zwemmen leer je ook niet uit een boekje"

SCHOOL op SEEF helpt basisschoolleerlingen om zich veilig en verantwoord in het verkeer te bewegen. "We stimuleren scholen om theoretische verkeerslessen te geven, maar vragen ook om praktijkoefeningen," zegt verkeersleerkracht Ronald Wittenberg. "Zwemmen leer je ook niet uit een boekje, fietsen dus ook niet," voegt hij eraan toe.

Onduidelijk tunneltje

De drie samenwerkende scholen – OBS Stellegors, CBS Het Kompas en CNS Zomerland – organiseerden het verkeersexamen gezamenlijk. Hoewel de meeste leerlingen de route goed vonden te volgen, was er volgens twee deelnemers één onduidelijk punt. "Het tunneltje was niet goed aangegeven, we wisten niet welke kant we op moesten," vertellen Orlando en Twan van OBS Stellegors.

Voorbereiding op het examen

Het verkeersexamen vereist een gedegen voorbereiding op de basisscholen. "We werken hier al gedurende de hele basisschooltijd naartoe," legt Ingrid Leenheer, directeur van CNS Zomerland, uit. "Kinderen krijgen regelmatig verkeerslessen en hebben elke maand ‘wieltjesdag’, waarbij ze buiten oefenen op hun fiets of step. Daarnaast krijgen ze de examenroute mee naar huis om samen met hun ouders te oefenen."

Alle leerlingen zijn geslaagd. Dit betekent dat zij straks goed voorbereid naar hun middelbare scholen buiten het dorp kunnen fietsen.

