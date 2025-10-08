Leerlingen duiken in de wereld van de boekdrukkunst

In het kader van de Kinderboekenweek 2025, met als thema ‘Vol avontuur’, brachten leerlingen van de School met de Bijbel in Sommelsdijk een bezoek aan boekdrukkerij De Graficus, onderdeel van kringlooporganisatie Goed voor Goed. Tijdens het bezoek kregen de kinderen een demonstratie van de klassieke boekdruktechniek, verzorgd door beheerder en grafisch vormgever Vince Trommel.

De activiteit werd georganiseerd door de activiteitencommissie van de school, die jaarlijks tijdens de Kinderboekenweek een bijzonder programma samenstelt. “Meestal nodigen we een schrijver uit die vertelt over het schrijfproces, maar dit jaar hadden ze iets heel anders uitgezocht,” vertelt Karin Tieleman, leerkracht van groep 7. “Je ziet dat de kinderen echt enthousiast zijn over de oude werkmethoden van de boekdrukkunst,” vult ze aan.

Verbaasd

De leerlingen reageerden met verwondering op de oude machines en het ambachtelijke proces. Ze waren verrast dat de kwaliteit van het drukwerk nauwelijks onderdoet voor moderne technieken. “Ik dacht dat het drukken gebeurde met een ouderwetse laptop die de tekst typte,” zegt Tom uit groep 7. Hij voegt eraan toe dat hij zelf nog graag een boek leest. Klasgenoot Laurens dacht dat het proces met een typemachine werd gedaan, terwijl Donna vooral verbaasd was dat drukken ook met plaatjes kan en niet alleen met tekst.

Digitaal en interactief

Beheerder Vince Trommel, die ook actief is als striptekenaar en vormgever, merkt dat de manier waarop kinderen lezen verandert. “Ik denk dat kinderen minder dikke boeken lezen, maar juist meer korte verhalen. De toekomst ligt volgens mij in een soort moderne, digitale versie van stripverhalen: wel digitaal, maar interactiever,” vertelt hij. Volgens hem blijft het papieren boek waardevol: “Je krijgt voortdurend fel licht in je gezicht, terwijl een echt boek rust en ontspanning biedt. Bovendien onthoud je de tekst beter.”

Het bezoek bood de leerlingen een kennismaking met de oorsprong van het gedrukte boek en liet zien hoe verhalen vroeger tot stand kwamen: zonder computers of schermen, maar met letters van lood en persen van staal.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel