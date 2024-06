Leerlingen in actie voor vervolgde christenen

In maart en april 2024 zijn mavo-1 leerlingen van de CSG Prins Maurits bezig geweest met het thema 'vervolgde christenen'. In aanloop naar de themadag op 8 april werd er bij de verschillende vakken aandacht besteed aan dit onderwerp.

Zo werd er bij aardrijkskunde nagedacht over de verschillende landen waar christenvervolging plaatsvindt. Bij godsdienst kwamen vervolgens de verschillende wereldgodsdiensten aan de orde. Ook bij de dagopeningen stond het thema christenvervolging centraal.

Een medewerker van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen gaf op de themadag een voorlichting over het werk van de stichting. Daarnaast gingen de leerlingen ook zelf aan de slag. De activiteiten bestonden o.a. uit het uitvoeren van opdrachten in een escaperoom, het bekijken van filmpjes over vervolgde christenen en vervolgens hebben ze die gepresenteerd aan de rest van de groep.

Na de themadag werden er tijdens de Engelse les bemoedigingskaarten geschreven, die op een later moment worden uitgedeeld onder de vervolgde christenen.

Om de stichting financieel te ondersteunen, kregen alle leerlingen één of meerdere dozen met pepermunt mee om te verkopen. Een drietal topverkopers: Jesse, Rhodé en Femke uit M1A kregen als bedankje een mooie prijs voor hun inzet. De totale opbrengst van € 2.170,65 werd via een cheque op 7 juni overhandigd aan de heer Westerbeke van Stichting Hulp Vervolgde Christenen.



Door Internetredactie Omroep Archipel