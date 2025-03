Leerlingen ontdekken de wereld van transport en logistiek

Twee dagen lang was de Load & Road Show aanwezig in de Beroepscampus voor een grote groep derdejaars vmbo- en mavo-leerlingen van RGO Middelharnis en de CSG Prins Maurits. Het gaf een uniek inkijkje in de wereld van transport en logistiek.

Meer dan 130 leerlingen gingen aan de slag met interactieve spellen en doe-opdrachten, waarmee de wereld van vrachtwagens en warehouses was nagebootst. De opdrachten werden in teams uitgevoerd; zo leren de leerlingen door samen te werken, samen te zoeken naar oplossingen. Rijden, docken, vastkoppelen, inpakken, beladen, bevestigen én plannen. Want hoe zorg je ervoor dat je lading perfect past en je deze goed vastzet? Hoe verdeel je je lading? En hoe koppel je een vrachtwagentrailer?

In een racebattle gingen de leerlingen aan de slag met fysiek sturen en werken met pedalen. Zij moesten daarbij zo veel mogelijk pakketten verzamelen. Ook leerden zijn met een bestuurbare vrachtwagen achteruit inparkeren om hun trailer te kunnen docken. En natuurlijk kon het zo efficiënt plannen van een route niet ontbreken. Praktijksituaties waarmee je in de transport en logistiek dagelijks te maken krijgt.

De Load & Road Show is een initiatief van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), speciaal ontwikkeld voor vmbo-scholen. Het biedt de jongeren een leuke, laagdrempelige manier om kennis te maken met de sector.



Door Internetredactie Omroep Archipel