Leerlingen Prins Maurits organiseren picknick voor ouderen

Leerlingen van het 1e en 2e leerjaar VMBO en leerlingen van het Praktijkonderwijs gaven 6 en 13 juni 2018 de bewoners van Nieuw Rijsenburgh een picknick. Het mooie zomerweer, parasols, zonnehoeden, fleurige tafelkleedjes en lekkere dingen maakten dat de bewoners het gevoel hadden uit te zijn. Als extra verrassing was er het bezoek van contactclown Annelies Heijmans. Zij volgt de opleiding voor clown en zorgde voor afleiding en rust aan de picknicktafels.

Sophia en Enrico, 2e-jaars leerlingen PrO, hebben de smoothies rondgedeeld. "Wij vinden het hier gezellig, je betekent iets voor een ander én we leren ervan", vertellen ze enthousiast.

"Voor de leerlingen is dit een soort van afsluiting van het schooljaar. Het is zo’n succes dat we dit voor het vierde jaar al organiseren", zeggen docent Greet Karssies-Van Houwelingen en haar collega Carla Grinwis. "Op school hebben de 1e-jaars leerlingen de voorbereidingen gedaan zoals cupcakes bakken en versieren, boodschappen ophalen en de picknicktassen inpakken. In de tassen zaten o.a. kleine belegde broodjes en krentenbolletjes van bakker Van Harberden, slaatjes, sapjes, slagroom en een potje eigengemaakte advocaat. De 2e-jaars leerlingen VMBO zijn 10 weken in Nieuw Rijsenburgh voor praktijkervaring en oriëntatie op werken in de zorg. Zij hebben pannenkoeken gebakken, de tassen uitgepakt en de tafels gedekt. De samenwerking met Nieuw Rijsenburgh verloopt harmonieus en prettig. Wat ons betreft volgend jaar weer een picknick!"