Leerlingen RGO College doen mee aan de scholierenverkiezingen

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nemen alle leerlingen van RGO College uit Middelharnis deel aan de scholierenverkiezingen. Zij kunnen hun stem uitbrengen op politieke partijen die ook meedoen bij de échte Tweede Kamerverkiezing. Zo ontdekken ze waar de verkiezingen over gaan en hoe stemmen werkt.

De scholierenverkiezingen worden georganiseerd door Prodemos en scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens de scholierenverkiezingen leren leerlingen hoe de verkiezingen werken en gaan met elkaar daarover in gesprek. Bij RGO College brengen de leerlingen samen met hun mentorklas ook echt hun stem uit op een stembiljet. De stembiljetten worden verzameld in een stembus en na het sluiten van de stembus geteld door scholieren die optreden als stembureaumedewerkers. De scholierenverkiezingen helpen bij het verlagen van de drempel voor jongeren om bij échte verkiezingen ook daadwerkelijk te gaan stemmen. De uitslag van RGO College is op maandag 20 november 2023, de landelijke uitslag volgt op dinsdag 21 november. Later die avond zullen de uitslagen te vinden zijn op Scholierenverkiezingen.nl.

De scholierenverkiezingen zijn geen peiling voor de echte verkiezingen. De uitslag geeft aan hoe de Tweede Kamer er uit ziet wanneer scholieren het voor het zeggen zouden hebben. Wel komen trends die zichtbaar zijn in de uitslag bij de scholierenverkiezingen vaak ook terug in de uitslag van echte verkiezingen.

RGO College vindt de scholierenverkiezingen belangrijk. “Leerlingen kunnen op deze manier ontdekken hoe we er samen voor zorgen dat we in vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Dat is niet altijd even makkelijk. Mensen kunnen van mening verschillen over onderwerpen en binnen een democratie kom je samen tot oplossingen. Een manier om invloed uit te oefenen op de politiek is om te gaan stemmen! Door zelf actief te leren over politieke partijen doen leerlingen nieuwe kennis op, ontwikkelen zij vaardigheden en verruimen zij hun blik op de maatschappij. Belangrijk, want daarmee dragen we eraan bij dat zij kunnen opgroeien in onze democratische rechtsstaat.”



Door Internetredactie FlakkeeNieuws