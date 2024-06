Leerlingen RGO Middelharnis maken kennis met politiewerk tijdens Politiedag

Op 6 juni 2024 werd er op RGO Middelharnis weer een politiedag georganiseerd. Politieagenten van het eiland waren te gast op de school om leerlingen van Mavo 3 en Havo 3 enthousiast te maken voor het politiewerk. Dit gebeurde middels presentaties, gesprekken, interactieve spellen en buitenactiviteiten.

In een klaslokaal konden leerlingen een VR-bril opzetten om een inbraaksituatie virtueel op te lossen door in een split-second beslissingen te maken. "Deze oefening helpt om het besef te krijgen dat je als agent met verschillende scenario's te maken kan krijgen en dat de keuzes die je maakt soms in een seconde gemaakt moeten worden. Die keuzes bepalen of je succes hebt of niet," aldus agente Marline Schot.

Op het schoolplein was een parcours uitgezet waarbij leerlingen de conditietest van de agenten konden ondergaan. Havo-decaan Mariska Rufi, tevens docent Engels, benadrukte het belang van deze dag: "Het schetst voor de leerlingen een goed beeld van de veelzijdigheid van politiewerk en helpt hen bij het maken van een keuze of dit iets is wat ze later willen doen. Bewust nadenken over je toekomstige beroep is belangrijk, omdat er zoveel keuzes en opleidingen zijn."

Rufi concludeerde dat het belangrijkste doel van de dag is om leerlingen te laten ontdekken of politiewerk bij hen past. "Het was een geslaagde dag die zeker volgend jaar weer georganiseerd gaat worden," voegde ze toe.

Verslaggever Danny Rijkels ging langs bij de school, sprak met de betrokkenen en deed zelf ook actief mee aan de activiteiten.

Door Danny Rijkels