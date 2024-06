Leerlingen van CSG Prins Maurits blinken uit bij Lions Golfcup

Zaterdag 15 juni 2024 was een bijzondere dag voor zeven leerlingen van de CSG Prins Maurits. Uitgenodigd door de Lions Club namen zij deel aan de jaarlijkse Lions Golfcup, een evenement voor het goede doel. De enthousiaste deelname van deze jonge golfers bleef niet onopgemerkt. Senn Dorst werd uitgeroepen tot Talent van de Dag van de clinic, terwijl Noa Hokke de titel Golfer van de Dag van de clinic in de wacht sleepte.

De Lions Golfcup, gehouden op de 18-holes golfbaan van Golfbaan Catharinenburg in Melissant, bood de deelnemers een sportieve uitdaging en een kans om hun golfvaardigheden te laten zien. In totaal namen 25 deelnemers deel aan het toernooi, dat volgens de Texas Scramble-regels werd gespeeld. Hierbij startten de spelers in groepen van vier tegelijk op verschillende holes, wat zorgde voor een dynamische en spannende wedstrijd.

De leerlingen genoten samen met de andere deelnemers van een leerzame en plezierige golfclinic, waarna de dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue.

De opbrengsten van de Lions Golfcup gaan naar de Feel Good Tour met Ger Vos en naar de vakantiewoning 'Leeuw-Inn' op het Noordzeepark voor minder validen. Naast het golfen en de barbecue werd er ook een loterij georganiseerd.

Niet alleen hebben de leerlingen van de CSG Prins Maurits hun golfvaardigheden aangescherpt, maar ze hebben ook actief bijgedragen aan een belangrijk initiatief binnen hun gemeenschap.



Door Arjan Huizer