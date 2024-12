Leerlingen van de CSG Prins Maurits zetten zich in voor hun naasten

December is voor veel mensen een mooie maand met feestdagen. Een deel van de mensen ervaart helaas eenzaamheid of is ziek. Om deze mensen een lichtpuntje in het donker te geven, zetten leerlingen van de CSG Prins Maurits zich op verschillende manieren in.

Vrijdag 20 december 2024 is er Kerst gevierd met de bewoners van Nieuw Rijsenburgh. Er zijn cadeautasjes gemaakt voor eenzame en zieke mensen met bemoedigende spullletjes erin, waaronder ook een handgeschreven kaart met een mooie boodschap. Voor Stichting Hartekind zijn er koekjes gebakken en verkocht samen met taarten en chocolaatjes. Voor de cliënten van Buurtzorg zijn er appeltaarten gebakken met heel GO-bakt. Ook bij de asielzoekers op de boot zijn kerstpakketjes gebracht. En leerlingen hebben hun handen uit de mouwen gestoken door verschillende schooltuintjes op te knappen.

Door de leerlingen jong iets voor hun medemens te laten doen, worden ze bewust van het feit dat niet iedereen mensen om zich heen heeft en dat iedereen blij wordt van een beetje extra aandacht.



