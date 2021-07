Leerlingen verrassen kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Half juli 2021 was er een feestelijk moment op de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Drie kinderen van School met de Bijbel Koningin Beatrix uit Ouddorp kwamen namens hun school speelgoed overhandigen.

Er was voor de leerlingen een projectweek gepland over de zorg. Tijdens de projectweek zouden er acties gehouden worden om geld op te halen voor de kinderafdeling. Door de coronapandemie kon de projectweek helaas niet doorgaan. Eén actie was al in gang gezet en bracht alsnog een mooi bedrag op voor het ziekenhuis. Hiervan is speelgoed aangeschaft voor de kinderafdeling.

De Dirkslandse speelgoedwinkel T-Toys heeft als verrassing een extra spel gesponsord dat ook nog op het verlanglijstje van de kinderafdeling stond. Het speelgoed is een mooie aanvulling voor de zieke kinderen. Spelen is goed voor kinderen, juist ook als je in het ziekenhuis moet zijn. Want kinderen die spelen, knappen sneller op! Daarom een grote dankjewel voor alle kinderen die deze mooie schenking mogelijk hebben gemaakt.