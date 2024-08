Leeuwenknuffels voor kinderen in nood op Zuid-Hollandse wegen

Vanaf augustus 2024 kunnen kinderen die op provinciale wegen in Zuid-Holland betrokken raken bij een ongeval troost vinden bij een speciale leeuwenknuffel. Weginspecteurs van de provincie hebben deze knuffels in hun voertuigen om uit te delen aan kinderen die een emotionele steun nodig hebben na bijvoorbeeld een verkeersincident.

De eerste leeuwenknuffels werden onlangs overhandigd aan Lea (8) en Rosa (6) uit Leiden door weginspecteur Marco van Bemmel en gedeputeerde Frederik Zevenbergen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in de provincie. De meisjes namen de knuffels enthousiast in gebruik, waarbij Rosa haar knuffel liefdevol "Pluisje" noemde vanwege de zachte vacht.

Weginspecteurs van Zuid-Holland zijn vaak de eersten die arriveren bij ongevallen, waar ze belangrijke taken uitvoeren zoals het afsluiten van rijstroken en het zorgen voor veiligheid op de weg. De behoefte aan een extra middel om kinderen in dergelijke situaties te troosten leidde tot de keuze voor de leeuwenknuffel. De leeuw is niet alleen een symbool van kracht en moed, maar staat ook prominent op de Zuid-Hollandse provincievlag.

De provincie Zuid-Holland beschikt over 26 weginspecteurs, waaronder 4 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Deze inspecteurs houden toezicht op de 555 kilometer provinciale wegen in Zuid-Holland, voeren inspecties uit en bieden hulp om de wegen veilig te houden. Ze werken vanuit vijf steunpunten: Delfgauw, De Banne (Gorinchem), N11 (Leiden), Numansdorp en Coenecoop (Waddinxveen).



Door Internetredactie Omroep Archipel