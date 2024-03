Lena Gebraad viert haar 100ste verjaardag

Lena Gebraad is maandag 11 maart 2024 100 jaar geworden. De bewoonster van Ebbe en Vloed is geboren op 11 maart 1924. Mevrouw Gebraad woont in een aanleunwoning en kookt nog vaak zelf. Dit weekend was er een groot feest met haar hele familie in Oude-Tonge.

De honderdjarige heeft een brief van koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen met een felicitatie en een mooie foto van het koningspaar. Ook Commisaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman feliciteren de eeuwling van harte.

Binnenkort worden er in het Vliedpark Middelharnis/Sommelsdijk gedenkbomen geplanten ter ere van de honderdjarigen op het eiland. Dan gaat er ook voor mevrouw Gebraad een boompje de grond in.



Door Internetredactie Omroep Archipel