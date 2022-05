Lenie Kamp-Kamerling uit Oude-Tonge ontvangt Koninklijke onderscheiding

In woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge kreeg Lenie Kamp-Kamerling de versierselen van een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Mevrouw Kamp werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Al 40 jaar lang is mevrouw Kamp vrijwillig coördinator van activiteiten bij woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge.

Bij het Rode Kruis vervulde mevrouw Kamp van 1982 tot 2016 diverse vrijwillige taken. Van 1982 tot 2012 coördinator, bestuurslid en lid werkgroep bij de voormalige afdeling Oostflakkee. Van 2008 tot 2011 vrijwilliger Opvang en Verzorging afdeling Goeree-Overflakkee, van 2011 tot 2014 vrijwilliger Opvang en Verzorging district Rotterdam-Rijnmond, van 2012 tot 2016 vrijwilliger Sociale Hulp afdeling Goeree-Overflakkee en van 2014 tot 2016 vrijwilliger Bevolkingszorg district Rotterdam-Rijnmond. Ook was mevrouw Kamp jarenlang organisator van de jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak met lof over de tomeloze inzet van mevrouw Kamp: “Met veel toewijding draagt u bij aan het welzijn van onze ouderen en aan onze samenleving. U maakt net dat verschil, mevrouw Kamp!”