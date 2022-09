Leo Schellevis nieuw raadslid voor VKGO

In de raadsvergadering van donderdag 15 september 2022 is Leo Schellevis geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hij volgt Willy Heintjes op die eerder het raadslidmaatschap neerlegde. Door zijn vertrek kwam er een plaats vrij in de fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO).

In lijn met de Kieswet benadert en benoemt het centraal stembureau dan de volgende persoon op de kandidatenlijst van VKGO. In dit geval was dat Leo Schellevis uit Sommelsdijk. Hij heeft deze benoeming aanvaard. Donderdagavond vond tijdens een schorsing van de raadsvergadering het onderzoek van de geloofsbrieven plaats.

Geloofsbrieven zijn documenten die aantonen dat iemand aan de voorwaarden voldoet om raadslid te worden. Bijvoorbeeld een document dat aantoont dat het nieuwe raadslid in de gemeente woont. De commissie geloofsbrieven, bestaande uit drie raadsleden, besliste positief. Daarna werd Leo Schellevis door het uitspreken van de belofte geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Raadslid Leo Schellevis

Het kersverse raadslid, die met enthousiasme zijn benoeming aanvaardde, woont met zijn vrouw in Sommelsdijk. Hij heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij was al enige tijd actief in de steunfractie en de laatste 1,5 jaar ook als voorzitter van VKGO. Dat voorzitterschap is inmiddels overgedragen. Eerder volgde hij ook de cursus Politiek Actief. De gemeenteraad heeft deze cursus de afgelopen jaren een aantal keer georganiseerd voor mensen met interesse in de lokale politiek.